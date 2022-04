O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou, na última quarta-feira (13), reajuste tarifário de 4,963% para os serviços de água e esgoto prestados pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). As novas tarifas passam a vigorar no dia 17 de maio.

Esse é o último reajuste anual, com base na inflação do período, antes da Revisão Tarifária Periódica, processo que ocorre a cada quatro anos, analisando a estrutura tarifária para vigorar no próximo ciclo, buscando o reequilíbrio do contrato de concessão e ganho de produtividade.

