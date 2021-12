Uma tartaruga pesando 107 quilos foi resgatada na segunda-feira (20) próxima ao ferry-boat, em Guaratuba, no litoral do Paraná. Trata-se de uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) adulta, macho, medindo aproximadamente 102,5 cm de comprimento de carapaça. É o primeiro registro de resgate da espécie no Paraná segundo o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos.

Segundo os veterinários, o animal estava debilitado, desidratado, desnutrido, com edema generalizado e presença severa de ectoparasitas (sanguessugas). Após acionamento via rede de encalhes de animais do Estado, a tartaruga foi levada ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CRED), localizado no campus de Pontal do Paraná/CEM, em Pontal do Sul.

O animal segue em reabilitação e somente após resultados de exames complementares a equipe terá um diagnóstico mais preciso sobre seu estado de saúde.

A tartaruga-verde é uma das espécies de tartaruga marinha mais abundantes no litoral paranaense. No entanto, encontram-se apenas animais juvenis que buscam áreas de alimentação e desenvolvimento. As tartarugas-verde que ocorrem por aqui nasceram em diferentes áreas de reprodução e vieram desde a Ilha de Ascenção, na Inglaterra, até da costa africana e regiões do Caribe.

Encalhes em 2021

Somente em 2021, foram registradas 343 ocorrências de tartarugas-verde juvenis e uma adulta encalhadas no Paraná. Geralmente, as causas de encalhes estão associadas à captura acidental em redes de pesca, interação com lixo ou colisão com embarcações. Apesar disso, outros exames têm destacado que estes animais já apresentam altos níveis de contaminação química em seus tecidos.

