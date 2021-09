Vários animais marinhos foram encontrados mortos na manhã deste domingo (05) nas praias do litoral do Paraná. Tartarugas e pinguins foram recolhidos pelas equipes do Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos e Répteis Marinhos (LEC), do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A quantidade e a motivo das mortes ainda não foram confirmados, mas acredita-se que vento dos últimos dias esteja levando o corpo dos animais já mortos para a areia.

LEIA TAMBÉM – Cachorro da PM localiza drogas em ônibus e carros em operação no Litoral do Paraná

No Balneário Gaivotas, em Matinhos, duas tartarugas e um pinguim foram encontrados pelos turistas. Segundo a bióloga Camila Domit, coordenadora do LEC, a quantidade de chamadas está sendo intensa devido aos encalhos e as pessoas precisam respeitar quem está trabalhando.

Fotos: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná

“A gente está tendo problemas com turistas que estão alcoolizados e tentam conter a equipe. As pessoas precisam ser mais tranquilas com quem está trabalhando e está tentando dar conta da quantidade de animais que encalhou. É preciso respeitar, pois muitos estão sem máscara de proteção contra a covid-19 e ficam amontadas próximo ao carro da equipe. Estamos assustados com isso também”, disse Camila em entrevista para a Tribuna do Paraná.

LEIA MAIS – Viu o Benjamin? Cachorro desaparece em Curitiba após mudança e deixa tutora desesperada

Caso você encontre algum animal marinho, vivo ou morto, é importante acionar o LEC-UFPR, pelo telefone 0800-642-3341. Lembrando que é importante não manipular o animal e manter uma distância do corpo.

Causa da morte indefinida

As causas das mortes destes animais ainda não puderam ser definidas, pois é preciso fazer uma análise detalhada. No entanto, há alguns que são encontrados já em fase adiantada de decomposição, o que impede a autópsia. “Não é possível definir o motivo da morte, pois é preciso fazer a análise individualmente, apesar que, grande parte estão bem decompostos. Tivemos nos últimos dois dias muito vento e pode ser que tudo que estava morto no mar tenha vindo para a areia. No fim do dia, faremos um balanço para saber o número exato”, completou Camila.

Baleias

Em julho, uma carcaça de uma baleia jubarte jovem apareceu morta na praia deserta da ilha do Parque Nacional de Superagui. Apenas considerando os três últimos meses, esta foi a quinta baleia jubarte encalhada no litoral do Paraná, sendo uma registrada na Ilha do Mel, duas na Ilha do Superagui, uma no Balneário Shangrilá, em Pontal do Paraná, e uma em Brejatuba, em Guaratuba.

Web Stories