As Guias de Recolhimento (GRPR) emitidas no portal da Secretaria Estadual de Fazenda do Paraná (Sefa) a partir de setembro trarão a opção para pagamento via Pix. A função estará habilitada para os pagamentos de taxas e tributos estaduais, cujos boletos passarão a contar com um QR Code específico para essa modalidade.

Na avaliação da Sefa, a opção de pagamento via Pix dá mais opções de pagamento aos contribuintes, que a partir do mês que vem poderão quitar seus débitos em qualquer banco, inclusive os digitais, sem a necessidade de recorrer exclusivamente às instituições conveniadas com o Estado.

“Essa mudança foi pensada para facilitar e modernizar o sistema da Guia de Recolhimento, fornecendo maior clareza na disposição das informações do documento, frente às novas necessidades”, detalhou o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior.

