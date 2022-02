A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A), responsável pelo controle dos serviços de táxi da capital, atualizou as regras para utilização por parte de taxistas das faixas exclusivas de ônibus – o que não inclui as canaletas do transporte coletivo, que continuam sendo para uso unicamente dos ônibus.

A autorização existe desde 2012. A mudança de agora permite que os táxis circulem nas faixas mesmo sem passageiros, na medida em que esses deslocamentos ocorrem em função de apanhar novos usuários para o serviço.

A regra vale para todos os dias da semana, em qualquer horário.

O que é faixa exclusiva

As faixas exclusivas são trechos implementados pelo município em pontos de gargalo no trânsito a fim de reduzir o tempo de transcurso para o transporte público.

Curitiba conta atualmente com dez dessas faixas, numa extensão total de 9,9 quilômetros em nove diferentes vias.

A maior delas fica na Rua XV de Novembro, entre a Rua Beurapaire e a João Negrão, com 2,5 quilômetros.

A Rua Conselheiro Laurindo tem dois trechos diferentes, com 1,7 quilômetro no total – 1,4 km entre a Av. Sete de Setembro e a Rua Chile e 300 metros entre a Visconde de Guarapuava e a Travessa Itararé.

Apesar da extensão relativamente curta, o tempo ganho pelos ônibus tem um impacto positivo para melhorar o fluxo e encurtar as viagens de milhares de passageiros.

A fiscalização para o correto uso desses trechos é feita por meio de radares eletrônicos e também por agentes de trânsito.

Táxi executivo

Outra mudança passa a ser a obrigatoriedade dos táxis do modelo executivo (cujas características são mais difíceis de visualizar externamente) circularem com identificação no vidro traseiro, com os dizeres“Táxi Executivo – Curitiba” na tradicional cor laranja-táxi.

As regras para o setor por meio do Decreto Municipal 103/2022.

Veja onde ficam as faixas exclusivas

XV de Novembro – 2500 metros entre as ruas Beurapaire Rohan e João Negrão

Des. Westphalen – 700 metros entre Sete de Setembro e a Getúlio Vargas

Marechal Deodoro – 600 metros entre a João Negrão e a Dr. Muricy

Conselheiro Laurindo

– 1.400 metros entre a Chile e a Sete de Setembro

– 300 metros entre a Visconde de Guarapuava e a Trav. da Lapa

Mário Tourinho – 1.100 metros entre a Vicente Machado e a Padre Anchieta

André de Barros – 350 metros entre a Alferes Poli e a Des. Westphalen

Amintas de Barros/Alfredo Bufren – 750 metros entre a Pres. Faria e a Gen. Carneiro

Imaculada Conceição – 700 metros entre a entrada da PUC e a Linha Verde

Marechal Deodoro – 1.500 metros entre a Ubaldino do Amaral e Prefeito Ângelo Lopes