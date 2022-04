A tarifa de táxi em Curitiba foi reajustada em 29,6%. O aumento faz parte de um pedido da categoria que há seis anos busca essa valorização. Com a sequência de aumento do combustível, o reajuste foi alterado pela Urbs, empresa que controla o serviço de taxistas na capital. Os novos valores já estão em vigor.

No táxi convencional, o valor da bandeirada inicial, R$ 5,40, permanece o mesmo. O quilômetro rodado na bandeira 1 passa de R$ 2,70 para R$ 3,50. Na bandeira 2, cobrada das 20h às 6h, o quilômetro rodado passa de R$ 3,30 para R$ 4,28. A hora parada passa de R$ 24 para R$ 31.

No táxi executivo, a bandeirada inicial, de R$ 7,15, será mantida. O preço do quilômetro rodado na bandeira 1 subiu de R$ 3,60 para R$ 4,67. Na bandeira 2, o valor do quilômetro rodado passa de R$ 4,40 pseara R$ 5,70. A hora parada passa de R$ 31,20 para R$ 40,45.

Inflação e concorrência

André Charão, secretário do Sindicato dos Taxistas do Estado do Paraná (Sinditaxi-PR), reforça que nos últimos anos, a categoria sofreu com a inflação, concorrência e os aumentos nos combustíveis.

“Nos últimos dois anos, foi muito difícil por causa da pandemia, nós sofremos muito e agora, com esse aumento demasiado das coisas, tivemos que fazer esse reajuste. A nossa intenção não era impactar a população, por saber que a população também pega muito táxi. O táxi é o queridinho da cidade, mas nós precisávamos nesse tempo fazer o reajuste”, disse Charão, em entrevista para a RPC.

Questionado sobre as constantes elevações dos preços dos combustíveis, o secretário comentou que esse fator foi decisivo para o aumento. “O aumento no preço dos combustíveis foi o que fez a gente pensar melhor para o reajuste, pois, até o ano passado, o pessoal da categoria estava ciente que não queria o reajuste, mas nesses últimos meses a gente viu que precisava acontecer, senão nós não poderíamos melhorar a nossa frota”, desabafou Charão.

Os taxistas credenciados devem procurar as empresas para efetuar a troca do chip e ter a atualização dos valores.

