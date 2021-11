Inaugurado nesta sexta-feira (5), o Teatro da Vila, novo espaço cultural de Curitiba na Cidade Industrial (CIC), começa a funcionar já neste fim de semana e terá várias atrações de cinema, teatro e dança até o mês que vem. Toda programação é de graça e não precisa de agendamento. A entrada será feita por ordem de chegada, mas com limite de público. A programação começa já neste sábado (6) e domingo (7), com a exibição de filmes.

De sexta a domingo, haverá sessões de cinema às 11h e 15h30. Às quartas-feiras, às 15h30, será realizado o curso de Danças Urbanas. Em outras datas estão programadas peças teatrais, concertos e shows musicais.

+ Leia mais: Curitiba terá sábado de céu nublado e com chance de pancadas de chuva à tarde

Neste sábado e domingo, o cartaz da sessão matinê é a animação O Estranho Mundo de Jack (1993), produção da Disney com criaturas fantásticas do halloween.

Na sessão da tarde, será exibido o filme O Silêncio da Chuva (2020), drama policial estrelado por Lázaro Ramos e Cláudia Abreu.

O Teatro da Vila será administrado pela Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac). A curadoria para os filmes do Teatro da Vila é feita pela mesma equipe do Cine Passeio.



Cinema

6 e 7 /11

11h – O estranho mundo de Jack

15h30 – O silêncio chuva

14/11

11h – Tito e os pássaros

15h30 – Nóis por nóis

21/11

11h – O milagre da rua 34

15h30 – Gremlins

28/11

11h – Um herói de brinquedo

15h30 – Antes só do que mal acompanhado

5/12

11h – Esqueceram de mim

15h30 – Simplesmente amor

12/12

11h – Meu papai é Noel

15h30 – Os fantasmas contra-atacam

19/12

11h – O Grinch

15h30 – A felicidade não se compra

Dança

De 17/11 a 15/12

Todas as quartas-feiras, às 15h30

Curso de Danças Urbanas

Música e Teatro

12 e 13/11

15h – A galinha Pim Pim (teatro infantil)

20/11

15h – Alejandro Di Núbila Trio (música)

23/11

16h – Composições paranaenses – A música pede passagem, com quarteto de cordas e soprano (música)

26 e 27/11

10h (dia 26) e 15h (dia 27) – Grupo Viola Quebrada (música)

2 e 3/12

15h – O Príncipe e a Aviadora (teatro)

4/12

15h – Big Belas Band (música)

10 e 11/12

10h (dias 10 e 11) e 15h (dia 11) – Zum zum zum dos pererês (teatro infantil)

17 e 18/12

15h – A maré de Maria (dança e circo)



*Programação sujeita a alterações, segundo a prefeitura.

Web Stories