O processo seletivo de bolsas sociais do TECPUC – Colégio Ir. Mário Cristóvão – Ensino Médio e Profissional, localizado no câmpus de Curitiba da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), já está com inscrições abertas. As bolsas são válidas para cursos técnicos com início em fevereiro de 2022.

São 57 bolsas de 100% para cursos como Administração, Enfermagem, Informática para Internet, Mecânica, Mecatrônica, Química, Radiologia, Recursos Humanos e Segurança do Trabalho e também quatro bolsas de 100% para o ensino médio integrado.

“A oferta de bolsas está alinhada à função social do Grupo Marista por meio do TECPUC, oportunizando o ingresso de mais jovens a uma instituição que é referência em educação profissionalizante no Sul do país. Com formação focada na prática, os estudantes do TECPUC terminam os cursos já preparados para enfrentar os desafios atuais do mercado”, afirma Mauricio Ribeiro, diretor acadêmico do TECPUC.

Para se candidatar aos cursos técnicos, os interessados devem ter Ensino Médio completo ou estarem cursando em 2021 a terceira série do Ensino Médio e para se candidatar aos cursos de nível médio os interessados devem estar cursando em 2021 o 9º ano do Ensino Fundamental.

A condição socioeconômica familiar também é um critério eliminatório. Para concorrer às bolsas integrais os candidatos precisam comprovar renda familiar per capita que não ultrapasse R$1.650,00 (um salário-mínimo e meio).

Inscrições

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de setembro no site www.tecpuc.com.br. A entrega da documentação para análise socioeconômica deve ser realizada por e-mail (bolsasocial@tecpuc.com.br) até o dia 17 de setembro. O resultado será informado aos candidatos no dia 16 de novembro de 2021, a partir das 15h.

No ato da inscrição online, o candidato precisa responder a um formulário com seus dados pessoais, indicar somente um curso e possuir e-mail válido para envio das informações do processo.

Mais informações nos editais disponibilizados no site http://tecpuc.com.br/editais/.