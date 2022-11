A Sanepar fez um alerta nesta sexta-feira (11) sobre a importância da limpeza correta das caixas d’água de casas e condomínios do Litoral do Paraná, antes do início da temporada de verão. Segundo a Companhia de Saneamento, moradores, proprietários de imóveis e imobiliárias do Litoral devem ficar ligados nesse procedimento.

Na próxima semana, a Sanepar começa a distribuir panfletos de orientação para limpeza das caixas d’água nos imóveis no Litoral, junto com a fatura de água, e também para as imobiliárias.

De acordo com a companhia, a ação é necessária porque muitos imóveis ficam fechados durante boa parte do ano no Litoral e voltam a ser abertos nos meses de calor. No período em que ficam fechados, a água parada fica imprópria para o consumo, podendo causar doenças. A recomendação é que as caixas d’água sejam limpas a cada seis meses.

“A água distribuída pela Sanepar durante todo o ano é potável e segue os padrões de qualidade. No entanto, se a caixa d’água dos imóveis estiver suja ou muito tempo sem uso, a água fica imprópria para ser consumida. Por isso, é fundamental que todos fiquem atentos e façam a limpeza desses reservatórios”, afirma o gerente regional da Sanepar no Litoral, Marcos Eduardo Muniz.

“Essa medida evita contratempos e doenças. Muitas famílias descem para a praia para aproveitar as férias e alugam imóveis sem saber se a caixa d’água está limpa ou não. E os dias que eram para ser de descanso e lazer podem se transformar em dor de cabeça”, complementa.

Como fazer a limpeza

É necessário ter em mãos um balde, pano limpo, esponja limpa, água sanitária e um par de luvas. Sabão, detergente ou outro produto de limpeza para lavar a caixa-d’água não são recomendados.

O primeiro passo é descartar a água armazenada na caixa d’água. Logo em seguida é preciso fechar a saída da caixa com um tampão ou pano, tomando o cuidado de reservar um palmo de água.

Depois, a orientação é diluir uma ou duas tampinhas da água sanitária na água do balde, lavar as paredes e o fundo da caixa com o lado macio da esponja e abrir a saída da caixa para que escorra toda a água da lavagem. Um pano ajudará a retirar a água e os resíduos que restarem no fundo.

Por fim, é preciso fechar novamente a saída e abrir a torneira para enxaguar a caixa. O passo seguinte é abrir as torneiras da casa para que a água da lavagem escoe. Para evitar o desperdício, essa água pode ser reservada em baldes para lavar pisos e calçadas.

Depois desse processo é possível abrir novamente o registro para encher a caixa e fechar com uma tampa. A caixa deve ficar totalmente vedada e travada para evitar a entrada de sujeira, insetos e pequenos animais.

Cuidados

Muitas caixas d’água ficam nos sótãos das casas. Um cuidado básico é observar se o lugar é seguro para subir. Pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção devem chamar alguém para fazer a limpeza.

Deve-se manter afastado da caixa d’água qualquer objeto ou material que possa trazer riscos à segurança, como fiação elétrica.

Também é imperativo observar a condição da tampa da caixa d’água, se não há fissuras ou rachaduras. Se houver, substituir a tampa para evitar a entrada de sujeira, insetos e pequenos animais.