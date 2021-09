Neste sábado (04) tem mutirão de recolhimento de lixo eletroeletrônico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Retomado no mês de agosto, funciona no sistema drive-thru, todo o primeiro sábado do mês, das 9h às 15h. Os resíduos podem ser levados aos parques Bacacheri, São Lourenço, Tingui, Barigui, Atuba e à Praça Professora Hildegard Schmah (endereços abaixo).

Podem ser levados equipamentos como micro-ondas, TVs, torradeiras, batedeiras, aspiradores, ventiladores, mixers, secadores, calculadoras, câmeras digitais, rádios, computadores, tablets, notebooks, celulares, impressoras, monitores, carregadores de celular que estejam fora de funcionamento.

Quem faz o recolhimento e separação de componentes que vão para reciclagem ou tratamento para destino correto são membros das associações do Ecocidadão que têm contratos com a Prefeitura de Curitiba. Partes plásticas dos equipamentos são separadas e vendidas pelas associações. Já as tóxicas são encaminhadas a empresas especializadas para descontaminação.

“Se descartados indevidamente, esses materiais podem contaminar o solo e a água”, explica a gerente de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, Leila Maria Zem.

Destinação correta

Além da coleta de lixo eletrônico, Curitiba tem coleta domiciliar e de recicláveis porta-a-porta; recolhimento de lixo tóxico mensal nos terminais; e, sob demanda, para entulhos e vegetais. Existem, ainda, ecopontos destinados ao recebimento de restos de construção civil.

Drive-Thru – Recolhimento de lixo eletroeletrônico

Data: 4/9 (sábado)

Horário: das 9h às 15h

Locais

– Parque Barigui: estacionamento próximo ao heliponto, entrada pela BR-277

– Parque Bacacheri: acesso pela Rua Dr. Eurico César de Almeida

– Parque São Lourenço: acesso pela Rua José Brusamolin

– Parque Tingui: acesso pela Rua José Casa Grande, próximo a ponte

– Parque Atuba: acesso pela Rua Antônio Wolff Gaensly s/n, em frente à Guarda Munucipal

– Praça Professora Hildegard Schmah: em frente do Terminal do Portão

