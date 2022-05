A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da vacinação contra a covid-19 da semana de 16 a 20 de maio. Estão sendo convocadas 10,8 mil pessoas para procurarem uma das unidades de saúde que estão realizando a vacinação da cidade.

Em Curitiba, além das pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais, foram convocadas para receber quarta dose anticovid pessoas acima de 60 anos que atingiram o intervalo mínimo de 120 dias após aplicação da terceira dose. Os idosos também podem receber a vacina contra a gripe, no mesmo dia.

Vacinação contra covid-19 da semana de 16 a 20 de maio

Segundo reforço (4ª dose)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (16/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 16/1

Terça-feira (17/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 17/1

Quarta-feira (18/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 18/1

Quinta-feira (19/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 19/1

Sexta-feira (20/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 20/1

– Pessoas com 60 anos ou mais*

Segunda-feira (16/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 16/1

Terça-feira (17/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 17/1

Quarta-feira (18/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 18/1

Quinta-feira (19/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 19/1

Sexta-feira (20/5): vacinados com o 1º reforço (3ª dose) até 20/1

*Simultaneamente à quarta dose da vacina contra a covid, os idosos com 60 anos ou mais podem receber a vacina contra a gripe.

