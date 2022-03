O programa Fala Curitiba Móvel vai passar por todas as dez regionais de Curitiba, em 18 bairros diferentes, para coletar as sugestões dos cidadãos curitibanos. Até 31 de março, a Kombi do Fala Curitiba irá aos principais pontos da cidade, e os moradores poderão escolher os temas que querem incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 (programação abaixo).

No Fala Curitiba Móvel, a população pode participar preenchendo as fichas. Também é possível participar pela internet, pelo site do Fala Curitiba. A participação é fácil e rápida, e os cidadãos devem escolher cinco dos 59 temas disponíveis para a sua regional. Cada morador pode votar até dez vezes: uma para cada regional.

Os temas disponíveis estão divididos de acordo com 15 políticas públicas, entre áreas como transporte, educação, assistência social e saúde. As opções mais votadas farão parte das prioridades do município para o ano seguinte.

Primeira fase

A LDO é só a primeira fase do programa de consultas públicas da Prefeitura. A partir de abril, a população também poderá escolher as melhorias que quer para cada regional, de maneira mais detalhada. Elas farão parte da Lei Orçamentária Anual (LOA), que determina por lei o que será executado pela Prefeitura no próximo ano.

A recomendação do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), que coordena o Fala Curitiba, é para que os cidadãos participem de todas as etapas do programa.

“Só assim é possível construir uma gestão municipal participativa. Para a Prefeitura ouvir, a população deve falar, e a hora de falar é agora”, pede o presidente do Imap, Alexandre Matschinske.

Onde participar do Fala Curitiba – Semana de 14 a 18 de março

Segunda-feira – 14/3

REGIONAL BAIRRO NOVO

Manhã: Em frente à Paróquia São Pedro – Rua Nicola Pellanda, 5.000 – Umbará

REGIONAL BOA VISTA

Manhã: Centro Comercial BIG Boa Vista – Av. Paraná, 3.220 – Boa Vista

REGIONAL BOQUEIRÃO

Tarde: Praça Nelson Saternaski Monteiro – Rua 1º de Maio x Rua José Osíris Baglioli – Xaxim

REGIONAL CAJURU

Tarde: Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150 – Cajuru

Terça-feira – 15/3

REGIONAL MATRIZ

Manhã: Praça Carlos Gomes – Rua Monsenhor Celso, S/Nº – Centro

REGIONAL CIC

Manhã: Terminal Caiuá, em frente à Revistaria Caiuá – Rua Raul Pompéia x Ludovico Kaminski – CIC

REGIONAL FAZENDINHA/PORTÃO

Tarde: Praça Professor Francisco Azevedo de Macedo – Rua Bocaiúva, 368 – Santa Quitéria

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Pracinha do Novo Mundo – República Argentina, 123 – Novo Mundo

Quarta-feira – 16/3

REGIONAL SANTA FELICIDADE

Manhã: em frente ao Supermercado Condor – Av. Manoel Ribas, 8293 – Butiatuvinha

REGIONAL TATUQUARA

Manhã: Mercado Araucária – Rua Emanoel Ernesto Bertoldi, 1025 – Campo de Santana

REGIONAL BOQUEIRÃO

Tarde: Rua da Cidadania Boqueirão – Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

REGIONAL BOA VISTA

Tarde: Cruz do Pilarzinho – Rua Amauri Lange Silvério x Raposo Tavares – Pilarzinho

Quinta-feira – 17/3

REGIONAL CIC

Manhã: Em frente ao Armazém da Família Vila Sandra – Rua Robert Redzimski x João Dembinski – CIC

REGIONAL CAJURU

Manhã: Parque Olímpico – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

REGIONAL PINHEIRINHO

Tarde: Unidade de Saúde Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Capão Raso

REGIONAL MATRIZ

Tarde: Unidade de Saúde Capanema – Rua Manoel Martins de Abreu, 830 – Prado Velho

Sexta-feira – 18/3

REGIONAL FAZENDINHA/PORTÃO

Manhã: Praça em frente ao Shopping Palladium (Tito Schier) – Av. República Argentina, 3.636 – Portão

REGIONAL CAJURU

Tarde: Centro de Esporte e Lazer Audi União – R. Joao Henrique Hoffmann, 125 – Uberaba

REGIONAL MATRIZ

Manhã e tarde: Feira da Inovação – Rua XV de Novembro, s/n – Centro