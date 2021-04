A estabilidade atmosférica deve predominar em grande parte das regiões do Paraná nesta terça-feira (27), com a presença do sol, mas em Curitiba e região a nebulosidade deve ser variável e com chance de chuviscos ocasionais. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo nas regiões Sul, Centro-Sul e Leste do estado deve se manter com essas características. As temperaturas também seguem amenas na capital.

Em Curitiba, nesta terça, o Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 13º C e 23º C. A meteorologia também aponta um dia com sol entre nuvens, com a manhã mais fria e a tarde um pouco mais agradável, mas sem chance de calor.

Litoral

Nas praias do Paraná, entre a Serra do Mar e as cidades litorâneas, a nebulosidade fica mais evidente nesta terça-feira. Segundo o Simepar, não se descarta a ocorrência de chuviscos ocasionais nessa região e o dia não esquenta tanto. O sol até aparece, mas devem ser mesmo as nuvens a predominar.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta uma variação térmica entre 16º C e 22º C.