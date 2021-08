A quinta-feira (12) amanheceu gelada, com o céu carregado e chuva nas primeiras horas da manhã em Curitiba. A previsão do tempo para Curitiba já alertou sobre as temperaturas, ao longo do dia, haverá pouca amplitude térmica e há chance de chuva fraca e irregular. Segundo o Simepar, o frio e a grande presença de nuvens ocorrem por causa dos ventos que chegam ao estado das regiões tropicais do Brasil. A frente fria que atuou sobre no Paraná, na quarta-feira (11), já se deslocou para o oceano e não é diretamente responsável pelas condições do tempo na região.

A previsão do tempo para hoje em Curitiba, por causa do céu encoberto e da umidade, terá termômetros com pouca variação. O Simepar aponta temperaturas máximas perto dos 10º C, com mínimas de 9º C. Esta é a quarta onda de frio que atinge a região Sul do Brasil. Na terceira onda, nevou em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Já a chuva no estado se concentra da metade Sul em direção ao Leste do Paraná. Por causa da propensão para formação de nuvens de chuva, as precipitações podem ocorrer a qualquer hora do dia, mas de maneira bem espalhada. De acordo com o Simepar, as chuvas mais significativas devem ser registradas no Litoral.

Ainda conforme a meteorologia, as condições de instabilidade devem permanecer em Curitiba até o fim de semana. Na sexta-feira (13), a possibilidade de chuvas mais significativas não está descartada na região de Curitiba.

Cada vez que a chuva está presente na capital, há expectativa de que ela seja suficiente para aliviar as condições de baixo volume dos reservatórios de abastecimento de água da Sanepar. Mas, por enquanto, a chuva fraca presente não deve ser suficiente para isso.

Desde quarta-feira, a Sanepar tornou mais rigoroso o rodízio na região de Curitiba. Atualmente, os cortes no fornecimento ocorrem a cada 36 horas (um dia e meio com água, um dia e meio sem água).

