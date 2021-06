O tempo em Curitiba nesta sexta-feira (11) começa mais aberto do que nos últimos dias, mas é também o começo de uma onda intensa de frio, conforme um alerta de queda de temperatura na região de Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que avança sobre o Sudeste do Brasil abre espaço para a entrada de uma massa de ar mais estável e mais fria no Paraná. Com isso, a umidade diminui no estado e as temperaturas começam a despencar. Há previsão de geada na capital, no sábado (12) e no domingo (13).

Nesta sexta, em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 10º C e 20º C. Segundo o Simepar, com menos umidade no ar, o sol aparece e ajuda a esquentar um pouco mais à tarde. Porém, o céu mais limpo e sem nuvens permite que haja queda brusca nas temperaturas já à noite.

No sábado, a previsão para Curitiba é de temperaturas mínimas já abaixo dos 10º C em áreas de baixadas e vales. No domingo, as mínimas devem ficar próximas dos 6º C na capital. Há mais chance de geadas em Curitiba no domingo, quando o solo deve estar mais seco. No sábado, ainda com a umidade no solo, há menos chance de geada.

Alerta de geada no interior

A chegada dessa onda de frio traz também a possibilidade de grada para a região sul do Paraná. Segundo o Simepar há um alerta deste fenômeno em intensidade forte no extremo sul, além de moderado e forte do sul para o centro do Paraná.

Litoral

A única área com chance de alguma chuva isolada no Paraná nesta sexta é o Litoral, mas apenas pela manhã. Segundo o Simepar, a umidade vai diminuindo ao longo do dia e o sol aparece. Assim como em Curitiba, as temperaturas também começam a cair nas praias paranaenses.

Nesta sexta, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 15º C e 22º C.