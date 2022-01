A chuva veio com força no final da tarde deste sábado (15), em Curitiba. Junto com ela veio o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Este tipo de aviso chama atenção para os riscos que as chuvas, ventos e raios podem trazer às áreas atingidas. A defesa Civil do Paraná também emitiu aviso de atenção e perigo para a faixa Leste e Central do estado.

+ Leia mais: Vídeo flagra “explosão” em turbina de avião da Latam em decolagem no Afonso Pena

A redação recebeu relatos de alagamentos em várias partes da cidade. Perto da Rodoferroviária, o Rio Belém transbordou, alagamento as imediações do estádio Vila Capanema. Na Vila Lindóia e Villa Fanny também há relatos e imagens de ruas alagadas e córregos transbordando. Nos bairros do Parolin e também no Hugo Lange foram registrados alagamentos.

Veja o vídeo!

No recém-inaugurado Shopping Boulevard, no bairro Xaxim, várias lojas precisaram ser fechadas porque muita água invadiu os comércio por goteiras. No bairro Boqueirão, mais precisamente na região do Terminal de Ônibus, vários relatos de ruas alagadas, inclusive o próprio terminal, conforme as imagens.

“INMET publica aviso iniciando em: 15/01/2022 10:00. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, diz o aviso.

A orientação é para que:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).