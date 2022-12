Susto no Santa Cândida

O forte temporal que atingiu Curitiba nesta tarde de sexta-feira (09) provocou estragos por vários bairros. No Santa Cândida, na região Norte da capital, dois postes foram derrubados com a força do vento e um deles caiu sobre um carro. Por sorte, ninguém se feriu.

Na mesma avenida, a poucos metros de onde o poste atingiu um carro, uma grande árvore também chegou a atingir outro veículo. Também não houve feridos com a queda.

De acordo com o Simepar, a forte chuva que atingiu a capital provocou rajadas de vento que chegaram a 70 km/h. Em toda a capital, a Defesa Civil e a Guarda Municipal registraram a queda de 177 árvores.

Os bairros mais afetados foram o Santa Cândida, Boqueirão, Pinheirinho, Fazendinha, Xaxim, Cajuru, Bairro Alto, Tingui, Capão Raso e CIC.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, não houve feridos, desabrigados ou desalojados na cidade.