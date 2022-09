Curitiba entra em alerta de tempestade nesta quarta-feira (21), véspera de Primavera. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a Grande Curitiba, assim como todo o estado do Paraná está em Alerta Laranja para chuva forte, o que pode ocasionar alagamentos, cortes de energia, queda de árvores e até granizo.

A forte chuva se aproximou e concretizou o alerta no fim da manhã desta quarta-feira. No entanto, o aviso de mau tempo só encerra às 10 horas de quinta-feira (22). Mesmo com o alerta emitido pela previsão do tempo, existe risco da tempestade não se concretizar na região de Curitiba.

Primavera a caminho, vem mais chuva por aí

Lídia Mota, meteorologista do Simepar, revelou que a chegada da nova estação vai provocar mudanças no padrão da precipitação e temperatura. “As frentes frias passam a estar associadas a um maior volume de precipitações, assim como pancadas de chuva de forma localizada. Estas chuvas mais fortes serão esperadas também nos dias mais quentes e úmidos”, explicou.

As fortes ocorrências de chuva são padrão para esta época do ano. “A primavera também é uma época do ano na qual a ocorrência de temporais é bastante comum”, ressaltou Lídia.