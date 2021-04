A quarta-feira, feriado pelo Dia de Tiradentes, não será de sombra e água fresca para quem mora pelas bandas do leste paranaense. As temperaturas médias seguem baixas e a nebulosidade vai prevalecer durante o dia todo, tendo o cinza típico de Curitiba dominando a paisagem. O mesmo panorama será observado no litoral e pelos Campos Gerais.

A madrugada sofreu atuação de algumas áreas de instabilidade sobre a região litorânea do estado, devido à incursão de umidade do oceano para o continente. Chuvas de intensidade fraca a moderada já foram observadas sobre a região e pode acontecer durante o dia todo.

Segundo o Simepar, “o centro mais intenso de dois sistemas meteorológicos, a partir da superfície, seguem posicionados no Oceano Atlântico, entre Argentina e Brasil. Um centro de alta pressão atmosférica está posicionado mais ao Sul, entre Argentina e Uruguai, enquanto uma baixa pressão está na altura do sudeste do Brasil, já classificada e denominada pela Marinha do Brasil como Tempestade Subtropical Potira”.

Trocando em miúdos, a presença desses sistemas mantém a umidade e nebulosidade altas, com circulação constante dos ventos em toda a região. O mar fica agitado. No litoral, a previsão é de mínimas girando em torno dos 18°C e máximas a 25°C. Em Curitiba, as temperaturas variam de 13°C a 21°C. As mínimas caem em todas as regiões do Paraná, mas as máximas podem ser altas também.

No interior o tempo aberto deve prevalecer. Foz tem previsão de máxima de 31°C, 30°C, em Paranavaí, 29°C, em Maringá e 28°C, em Londrina.