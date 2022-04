A chuva que castigou as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná está se deslocando para as demais regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja e a Defesa Civil também enviou mensagens recomendando a moradores de praticamente todas as cidades paranaenses recomendando cuidado com as tempestades que podem cair.

As imagens vindas da “metade de lá” do estado impressionam, como esta que ilustra a reportagem. Segundo informações recebidas pela redação ela foi gravada na cidade de Candói. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apenas nas últimas horas choveu 50,8 mm em Francisco Beltrão e 42,8 mm em Foz do Iguaçu.

“Tempo instável novamente no sul do país, com uma nova frente fria bem ao sul e uma área de baixa pressão entre o Paraguai e os estados do sul. Por conta deste cenário, sustentado por umidade e calor na região, muitas nuvens de chuva com temporais estão atuantes agora. Na imagem de satélite, destaque para as áreas de chuva/temporais”, disse o meteorologista Fernando mendes.

Para este sábado, a previsão é de que as chuvas se intensifiquem na “metade de cá” do estado. A previsão para Curitiba é de 15ºC e a máxima de 23ºC.

O que fazer?

INMET publicou aviso com vigência até as 10h deste sábado (23) Podem ocorrer chuvas de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).