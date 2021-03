O sábado promete ser muito quente em todo o Paraná. Mesmo assim, pela grande ocorrência de nuvens, na região Leste, especificamente em Curitiba e no Litoral do estado, podem ocorrer chuviscos e chuvas isoladas ao longo do período. A mínima prevista para capital é de 19°C ea máxima pode atingir os 30°C. Nas praias, mínima de 22°C e máxima de 30°C.

De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a condição se mantém durante todo o dia. “O sábado esta começando com tempo estável em grande parte das regiões paranaenses. O amanhecer foi de temperaturas amenas nas regiões do centro-sul do estado e temperaturas agradáveis nas demais regiões, como mostra o mapa das temperaturas mínimas registradas pela rede de estações meteorológicas do Simepar e Inmet”.

Para domingo, a previsão se repete (aliás, as condições são muito semelhantes às observadas nos últimos dias: tempo abafado, com ameaça de chuva. Na semana que entra, a condição é parecida, mas com temperaturas um pouco mais altas durante o dia e risco maior de chuvas no decorrer do período.

Vale lembrar que é preciso frear a vontade de sair de casa. Curitiba estará de lockdown durante toda a semana (até dia 21 de março, domingo que vem). Apenas serviços essenciais poderão funcionar. Veja o que abre e o que não poderá abrir O índice de mortes e contaminações pelo novo coronavírus está altíssimo em toda a cidade.