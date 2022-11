Para quem queria curtir o final de semana à céu aberto, temos uma péssima notícia para você. Já quem sonhou em só curtir um cobertor assistindo a Copa do Mundo ou curtindo um filminho ou série, pode comemorar. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o dia será chuvoso, com temperaturas relativamente baixas neste sábado e também no domingo em Curitiba. Aliás, a semana deve ter as mesmas características, tudo isso em pleno final de novembro.

“Segue uma maior presença de nuvens na metade leste do Estado, conforme pode ser visto na imagem de satélite. No entanto, as chuvas se concentram entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral. De modo geral, as precipitações são de fraca intensidade até o momento, sendo de forma mais contínua no litoral paranaense”, afirmou.

Neste sábado, segundo o Simepar, um sistema de baixa pressão se forma sobre o oceano, entre Paraná e São Paulo. A presença deste sistema favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente entre a RMC e o litoral. “Nessas regiões, chove a qualquer momento do dia, com volumes de chuva que devem ser significativos, principalmente entre a Serra do Mar e as praias”.

No interior fica bem abafado e, a partir da tarde, chuvas rápidas e localizadas ocorrem preferencialmente nas regiões central, sul, sudoeste e no norte pioneiro. Em Curitiba, as temperaturas variam entre 15°C e 19°C, enquanto no litoral elas variam de 20°C a 22°C. No Oeste do Paraná o sol brilha forte. Em Foz, máxima de 31°C. No Noroeste, máxima de 29°C em Maringá e Paranavaí.

No domingo, segue com previsão de chuvas mais expressivas entre a RMC e o litoral paranaense, pois perturbações atmosféricas seguem reforçando a instabilidade em superfície. Nessas regiões, as precipitações ocorrem a qualquer hora do dia, podendo ocasionar transtornos à população.

Na maior parte do interior do Paraná, a chuva ocorre a partir da tarde, em função do tempo mais abafado. Em alguns pontos pode chover forte, situação bem comum para esta época do ano.