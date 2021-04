O tempo segue com nebulosidade variável em Curitiba e região nesta quinta-feira (8). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mesmo com a presença de nuvens, não deve chover na capital e a estabilidade atmosférica começa a se firmar por causa de uma futura mudança na direção dos ventos a partir do fim de semana. No entanto, chuvas fracas e ocasionais ainda podem ocorrer, ao longo do dia, entre a região metropolitana e o Litoral. Nas demais regiões do Paraná, o tempo permanece estável.

Em Curitiba, nesta quinta, o mapa meteorológico do Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 15º C e 23º C. E não esquenta tanto por causa dos ventos que seguem soprando do oceano em direção ao continente.

De acordo com a meteorologia, alguma mudança nas condições do tempo só deve ocorrer a partir da sexta-feira (9). Os ventos mudam de direção, uma massa de ar seco predomina e as temperaturas máximas devem voltar a se aproximar dos 27º C em Curitiba. O fim de semana deve ser de tempo firme.

Litoral

Nas praias do Paraná, a chuva ainda deve marcar presença nesta quinta-feira. Conforme aponta o Simepar, a umidade segue presente por lá, por causa dos ventos, e a nebulosidade varia bastante. O sol até pode aparecer em alguns momentos, mas bem fraco.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica ao longo do dia deve ficar entre 18º C e 27º C.