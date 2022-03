E o tempo começou a virar em Curitiba e região. Isso não quer dizer que o calor vai diminuir nesta quinta-feira, mas o avanço de uma frente fria vinda do sul do Brasil deixa o tempo com aquela sensação de abafado. Quente, ainda, mas já com menos sol e com a umidade mais elevada. Essa condição será observada em toda a Grande Curitiba.

Há a possibilidade de temporal ao longo do dia, inclusive com o risco de granizo e ventos fortes, justamente pelo calor excessivo. As áreas de instabilidade serão mais presentes em várias regiões do estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Paraná está sob alerta laranja, que representa PERIGO, desde às 1h desta quinta, até às 11h de sexta. Podem acontecer ventos de até 60 km/h e chuvas de até 100mm ao dia.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista para Curitiba é de 27ºC, com mínima de 20°C. No Litoral os termômetros registram variação de 23°C (mínima) a 30ºC (máxima). Em Ponta Grossa mínima de 20°C e máxima de 26°C, enquanto no Oeste a previsão aponta 24°C e 28°C de variação. Calor mesmo está previsto para o Noroeste, com máxima chegando a 31°C.

Na sexta-feira o eixo da frente fria se desloca pelo Paraná, aumentando a instabilidade atmosférica em todas as regiões, com previsão de rajadas de vento e trovoadas já durante a madrugada.