O fim da manhã e começo de tarde desta quinta-feira (16), ficou escura em várias regiões de Curitiba e com chuva intensa em municípios da Região Metropolitana. A previsão aponta para possibilidade de ventos e trovoadas ao longo do dia.

Em bairros como Cajuru, Centro, Pilarzinho, Mercês e mesmo em Colombo, na Grande Curitiba, o céu ficou escuro por volta das 10h, mas sem chuva. De acordo com o Simepar, o ambiente continua instável na região do Paraná, e em vários setores as pancadas de chuva ocorrem a qualquer hora do dia, com acumulados de precipitação mais significativos na faixa sul.

A preocupação para o tempo está chegando por mensagens de texto no celular. A Defesa Civil está avisando das chuvas intensas/raios/vendaval/granizo em Curitiba e região metropolitana. Monitore/proteja-se em local seguro.

