O tempo ainda segue com as temperaturas amenas em Curitiba e região nesta sexta-feira (14). O dia amanheceu fechado na capital, mas o sol tende a aparecer e predominar com nebulosidade variável. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o friozinho segue presente na maioria das regiões do Paraná, ainda por causa do resquício da massa de ar frio que veio na retaguarda da frente fria.

Apesar da estabilidade atmosférica, chuviscos isolados podem ocorrer na faixa Leste, pegando a área do Litoral. Em Curitiba, nesta sexta, o Simepar aponta uma variação térmica na faixa que vai dos 10º C aos 17º C. O dia tende a ser parecido com a quinta-feira (13), mas o sol aparece um pouco mais e, por isso, as máximas também sobem mais um pouco.

Em todo o estado, além do Litoral, a meteorologia ainda aponta possibilidade de chuvas isoladas entre os setores Oeste, Noroeste e Norte.

Litoral

Nas praias do Paraná, segundo o Simepar, a entrada da umidade do oceano pela região favorece a ocorrência de chuviscos isolados. O tempo úmido mantém as temperaturas mais amenas nas cidades litorâneas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o Simepar aponta temperaturas máximas em torno dos 19º C, com mínimas de 12º C.