O mapa de temperaturas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que depois de muito tempo finalmente o frio está indo embora. As temperaturas estão em elevação em todo o estado, de norte a sul, leste a oeste. Em Curitiba, por exemplo, a mínima prevista nas primeiras horas da manhã era 10ºC, mas a máxima deve chegar facilmente aos 23°C.

Nesta quarta-feira, o ar segue mais seco no interior do Paraná. Com isso, teremos novamente um dia com pouca chuva. Temperaturas ficam bastante elevadas à tarde. Entre os Campos Gerais, RMC e o litoral do Estado, espera-se a presença mais significativa de nebulosidade, com algumas chuvas isoladas, principalmente à tarde.

+ Leia também: Clima de inverno deu a louca em Ipês Amarelos de Curitiba que seguem florindo

Em Paranaguá, mínima prevista de 16°C e máxima de 22°C. No Oeste, em Foz do Iguaçu, a máxima pode chegar aos 30°C, mesma previsão para Paranavái, Umuarama e Maringá.

Pra quinta-feira a média de temperatura sobe ainda mais e o dia fica abafado, favorecendo a possibilidade de pancadas de chuvas.