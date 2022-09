Finalmente uma massa de ar mais seco tende a estabilizar o clima neste domingo (18), em Curitiba e região metropolitana. As imagens de satélites monitoradas pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostram uma grande área que indica menor relação de vapor d’água na atmosfera, inclusive no Paraná.

Alguma variação de nebulosidade segue correndo entre a RMC e o litoral, favorecida pela circulação dos ventos oceânicos, mas sem registros de chuva no momento. Nos demais setores, o sol predomina e as temperaturas já se encontram mas elevadas. No extremo sul do Estado ainda segue mais frio, com temperaturas pouco abaixo dos 10 °C.

Não está descartada garoa na região da Serra do Mar, mas nada mais que isso. Em Curitiba, a mínima prevista é de 10°C e a máxima de 17°C. Nas praias, mínima de 15°C e máxima de 20°C. No Oeste, em Foz do Iguaçu, mínima de 14°C e máxima de 25°C. No Noroeste, em Umuarama, máxima de 25°C e em Londrina, no Norte, máxima de 24°C.

Na segunda-feira a instabilidade atmosférica volta a aumentar em todo o Estado. Assim, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a partir das regiões oeste e sudoeste, avançando para as demais regiões paranaenses no decorrer do dia. As condições são favoráveis para temporais localizados ao longo do período. Temperaturas seguem amenas em função das chuvas e na faixa mais o norte do Estado ainda faz mais calor.