A previsão do tempo para este domingo é de estabilidade em todo o Paraná. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta um leva aumento de nebulosidade em algumas regiões, especialmente pela manhã. No entanto, o tempo segue firme ao longo do dia, sem previsão de chuvas em nenhuma cidade do estado. Curitiba tem mínima prevista de 12°C e máxima de 23°C.

No Litoral a previsão de máxima é um pouco menos otimista e aponta 21°C, com mínima de 17°C. No interior os termômetros vão registrar mais calor. Em Londrina, mínima de 15 e máxima de 28ºC, em Maringá 18°C a 29°C, em Foz do Iguaçu 18°C a 27°C, em União da Vitória de 11°C a 23°C.

Na segunda-feira a condição permanece praticamente a mesma. “A semana começa sem mudanças nas condições do tempo sobre as diversas regiões do Paraná. A estabilidade atmosférica segue predominando mantendo o tempo estável e com temperaturas em elevação. Entre as regiões oeste, noroeste e norte, os termômetros seguem registrando temperaturas em torno dos 30ºC”, diz o Simepar.

Apenas a partir de sexta-feira as condições devem mudar com o avanço de uma frente fria. Até lá, tempo firme e seco.



