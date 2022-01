O primeiro dia de 2022 esta começou com tempo estável nas diversas regiões do estado e sol forte em várias regiões do Paraná. No litoral, onde estão concentradas milhões de pessoas que desceram a Serra do Mar para acompanhar a virada do ano nas praias, o sol brilha forte desde as primeiras horas deste 2022.

Ainda há uma maior concentração de nuvens entre as regiões do Norte Pioneiro, Campos Gerais e a RMC, porém sem registros de chuvas neste início de manhã, segundo o Simepar. Nas demais regiões do estado, o sol predomina com temperaturas em elevações.

Neste sábado há uma diminuição do risco de tempestades no Paraná. Ainda há previsão de chuvas isoladas em vários setores, mas, de modo geral, as precipitações são fracas/moderadas, com poucos raios (maior possibilidade nos Campos Gerais e na RMC). A mínima para a região de Curitiba é de 16ºC, com máxima de 30ºC. No litoral, mínima de 28°C e máxima de 28ºC

Domingo segue com tempo predominando com sol no Paraná, e temperaturas com elevação até a tarde. Na maioria dos setores não há indicativos de chuvas, apenas a partir de alguma encosta de serra ao centro e norte, principalmente, pode ocorrer alguma chuva rápida à tarde.

Tempo firme, estável e com sol forte no litoral na chegada de 2022