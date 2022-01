O sábado amanhece com tempo instável no Paraná. O céu varia entre parcialmente nublado e encoberto, com pancadas de chuva isoladas no centro-sul, próximo à divisa co SC e na região próxima à Ponta Grossa. Em Curitiba, observa-se a mesma condição dos dias anteriores, com tempo abafado e chuvas ao longo do período.

A previsão é de que as chuvas fiquem mais concentradas nos Campos Gerais, RMC e litoral, e não se descarta ocorrência de tempestades em pontos isolados. As maiores temperaturas estão previstas para as regiões oeste e noroeste, com máximas perto dos 35°C em alguns municípios, com chuvas isoladas e rápidas à partir da tarde, segundo o Simepar.

Em Curitiba, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima pode chegar a 27ºC. Nas praias a máxima sobe um grau e fica em 28ºC, com mínima em 24ºC.

O domingo será mais um dia de temperaturas elevadas (mais do que no sábado), o que contribui para a ocorrência de chuvas a partir do período da tarde. O risco de tempestades isoladas se mantém alto.