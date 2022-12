Depois de dias de chuvas intensas, que causaram estragos, alagamentos e deslizamentos em toda a região Leste do Paraná, a boa notícia é que o sistema que causou tanto estrago perdeu força. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), ainda há condições para chuvas, mas sem a intensidade que gerou tantos problemas.

+ Leia mais: “Tô vivo, mas no meio da terra”, vídeo de sobrevivente na BR-376 emociona

O Instituto Nacionalde Meteorologia (Inmet) mantém o alerta vermelho para toda a região pelo acumulado de chuva dos últimos dias, deixando o solo encharcado, aumentando o risco de deslizamentos de terra.

No começo da manhã foram registrados apenas alguns chuviscos isolados. Chuvas fracas e isoladas também foram registradas no sul do estado, divisa com Santa Catarina. Nas demais regiões, o tempo permanece estável.

+ Veja mais: Roda-gigante do Natal de Curitiba estreia nesta quinta-feira

As temperaturas sobem um pouco. A previsão para esta quinta é de mínima em torno dos 16°C e máxima de 25ºC em Curitiba, enquanto no Litoral a máxima chega a 26°C. No oeste, o calor prevalece, com tempo firme e máxima de 3°C em Foz do Iguaçu.