As condições do tempo mudam em Curitiba a partir desta quarta-feira (11) e a instabilidade atmosférica passa a predominar na capital, que chegou a registrar uma leve chuva nas primeiras horas da manhã e queda na temperatura. Segundo o Simepar, o avanço de uma frente fria pelo estado provoca pancadas de chuva irregulares e também causa queda nas temperaturas, principalmente na metade Sul do Paraná.

De acordo com a previsão, apesar da presença da chuva, as precipitações ainda devem ser insuficientes para amenizar a estiagem, que motivou um rodízio mais severo na capital. De acordo com o Simepar, o tempo fica chuvoso pelo menos até a sexta-feira (13), com chance dessa condição avançar para o fim de semana.

Em Curitiba, nesta quarta, as temperaturas caem em relação aos dias anteriores. O Simepar aponta uma variação térmica entre 8º C e 13º C. Na quinta-feira (12), as temperaturas máximas devem cair ainda mais, com previsão de 10º C para o dia. Aos poucos, com o passar dos dias, os termômetros vão subindo, mas só no domingo (15) as máximas devem voltar a se aproximar dos 20º C.

Esta é a quarta onda de frio que chega a Curitiba e região neste inverno. No entanto, ela nem se compara com as três primeiras, quando as marcações nos termômetros chegaram próximas de 0º C. Na terceira onda, nevou em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

