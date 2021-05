A quarta-feira (19) segue sem previsão de chuva em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo se mantém estável no Paraná por causa da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Mesmo no Litoral, com a umidade entrando do oceano, a chance de chuva é baixa. Por causa do sol, as temperaturas devem ganhar rápida elevação já nas primeiras horas da manhã na maioria das regiões. A chuva em Curitiba deve ocorrer apenas a partir de sábado (22).

O destaque do tempo no estado é a possibilidade de geada fraca no Sul e Centro-Sul. Em União da Vitória. Os termômetros por lá devem marcar mínimas de 3º C ao amanhecer, com máximas de 22º C.

Já em Curitiba não deve gear nesta quarta e o dia terá temperaturas amenas. Segundo o Simepar, as temperaturas pela manhã giram em torno dos 11º C na capital. Com o sol aquecendo o dia, as máximas podem chegar aos 22º C. Ainda conforme a meteorologia, há chance de formação de nevoeiro ao amanhecer.

Litoral

Nas praias, nesta quarta-feira, as temperaturas devem ficar parecidas com as de Curitiba. O Simepar aponta uma variação térmica entre 12º C e 21º C nas cidades litorâneas. A previsão é de que o sol apareça ainda pela manhã.