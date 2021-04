O tempo deve continuar estável em Curitiba e região neste sábado (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estabilidade atmosférica predomina sobre todo o Paraná por causa de uma massa de ar seco e pela condição dos ventos. No Litoral, as chuvas também estão descartadas ao longo do dia.

Em Curitiba, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 15ºC e 27ºC neste sábado. De acordo com o Simepar, o tempo típico de outono permanece, com manhãs mais frias e tardes quentes na capital.

Ainda segundo o Simepar, o amanhecer será com temperaturas amenas nas regiões mais altas do estado, como Centro-sul, Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Há condições para ocorrência de nevoeiros.

Litoral

Nas praias do Paraná, o sábado deve ser parecido com o que foi registrado nos últimos dois dias. O sol deve estar presente, serão poucas nuvens no céu e não há chance de chuva por causa dos ventos no sentido nordeste, que afastam a umidade. O calor também aparece.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem registrar temperaturas máximas perto dos 29º C, com mínimas de 18º C ao amanhecer. As informações são do Simepar.

Ainda conforme a meteorologia, ao longo do dia esquenta em todas as regiões do Paraná, mas no Oeste, Centro-oeste e no Noroeste paranaense o calor tende a ser mais intenso.