A sexta-feira (03) ainda será de tempo carregado, com possibilidade de chuvas fracas e chuviscos ao longo de todo o período em Curitiba e região metropolitana, bem como no litoral do estado. Junto com esta instabilidade, o frio se intensifica, especialmente nas próximas 48h. No entanto, a frente fria se desloca e o fim dos dias molhados está próximo.

Enquanto isso, a nebulosidade se concentra principalmente entre porções do leste e norte. Algumas chuvas de intensidade mais fraca e ocasional ocorrem em todas as áreas. As temperaturas entre a faixa oeste e sul do estado, estão mais baixas, média de 10°C, enquanto a região do Norte Pioneiro registra valores um pouco mais elevados, com média de 16°C.

Para Curitiba, a mínima prevista é de 10°C er a amplitude térmica é pequenininha, com a máxima chegando aos 12ºC. No Litoral as temperaturas variam de 15ºC a 16ºC, enquanto não passam dos 13ºC em Ponta Grossa, 11ºC em Rio Negro e 13ºC em União da Vitória. No Oeste, no entanto, a previsão é de sol e temperaturas em elevação.

No sábado, a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões paranaenses. No leste, entre a RMC e as praias, as condições seguem favoráveis a chuviscos ocasionais devido aos ventos que sopram do oceano e o friozinho permanece pela umidade vinda do oceano.