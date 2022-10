O tempo deve seguir estável nesta quarta-feira (26) em Curitiba e demais regiões o Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol predomina, deixando as temperaturas elevadas em todas as regiões.

Na capital, para esta quarta, o Simepar aponta uma variação térmica entre 13º C e 25º C. A previsão é praticamente a mesma para o Litoral do Paraná. Nas praias, segundo a previsão, as temperaturas devem variar entre 17º C e 25º C. Também há previsão de céu aberto por lá.

O tempo deve seguir assim no Paraná todo até a quinta-feira (27), quando uma nova frente fria deve entrar pelo estado. Conforme o Simepar, a área de atuação da frente fria será principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, fazendo pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Em Curitiba, o tempo também deve ficar mais instável a partir da quinta-feira.

Frio de lascar em novembro

Já a previsão do tempo para a próxima semana não é animadora. Um frio de lascar deve chegar, segundo previsão da meteorologia.

De acordo o MetSul, a massa de ar frio prevista para chegar ao Brasil entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro vai derrubar a temperatura, com chance de nevar na serra catarinense. E acredite, em pleno mês de novembro.

Ainda de acordo com os meteorologistas, essa massa de ar excede a força que normalmente se observa em pulsos de ar frio tardios em novembro. Tanto que hoje os modelos numéricos indicam para muitas cidades do Centro-Sul do Brasil temperaturas jamais vistas em novembro nas últimas décadas e marcas tão baixas quanto -3ºC a -5ºC para cidades de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Para Curitiba e região, a queda também vai ser percebida com facilidade. A previsão para o dia 02 de novembro é de apenas 6ºC. E a próxima semana indica frio em praticamente todos os dias.