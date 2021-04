A condição do tempo segue quase sem alteração, com relação a sábado, em Curitiba e região neste domingo de Páscoa (4). Segundo o Simepar, a diferença é o aumento pontual da umidade, que deve deixar o céu um pouco mais carregado de nuvens. Não há previsão de chuva e as temperaturas seguem amenas. No Litoral, chuvas fracas e isoladas estão previstas.

Em Curitiba, segundo a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 15ºC e 23ºC. Conforme explica o Simepar, neste domingo, a influência de uma massa de ar mais fria e menos úmida continuará favorecendo a estabilidade atmosférica sobre o Paraná. Ou seja, não deve chover na capital, mas o céu fica mais encoberto, com o sol predominando entre nuvens.

Litoral

Nas praias do estado, a incursão de umidade do oceano, carregada pelos ventos, poderá induzir a variação de nebulosidade no setor Leste e provocar alguma chuva fraca ou chuvisco ocasional. Segundo o Simepar, os termômetros devem registrar temperaturas sobre a faixa litorânea entre 18ºC e 26ºC.