Apesar de Curitiba ter registrado mínima de 8,5ºC nesta quinta-feira (19), o tempo promete ficar mais quente no passar do dia. O sol predomina e as temperaturas se mantêm agradáveis no período da tarde, esquentando um pouco mais. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), alguma variação de nebulosidade ainda poderá ocorrer no Litoral do Paraná. A previsão de chuva segue apenas para o fim da sexta-feira (21).

Em Curitiba, nesta quinta, o Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 12º C e 24º C. Essa elevação nas marcações dos termômetros, segundo a meteorologia, deve estar presente em todos os setores do Paraná, principalmente no Oeste, Noroeste e Norte do estado. No Centro-sul e parte do Leste, o Simepar indica um amanhecer mais ameno.

A mudança no tempo com a chegada da chuva no Paraná só deve ocorrer a partir do final da tarde de sexta-feira. Como aponta o Simepar, a mudança começa nas áreas mais próximas de fronteira com Paraguai e Argentina e também na divisa com Santa Catarina. No fim de semana, a instabilidade deve aumentar e chuvas são esperadas em todas as regiões do Paraná, incluindo Curitiba.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo fica com nebulosidade variável nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, o sol aparece ao longo do dia, mas as temperaturas não esquentam tanto.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica deve oscilar entre 14º C e 22º C.