O tempo segue quente em Curitiba neste fim de semana, com as temperaturas próximas dos 28ºC no sábado (21) e no domingo (22). Não há previsão de chuva em praticamente todo o Paraná. Segundo o Simepar, apenas no Litoral do estado ainda pode chover, por causa da presença de uma frente fria que passa pelo oceano.

Em Curitiba, no sábado, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 18ºC e 28ºC. De acordo com o Simepar, o mesmo deve ocorrer no domingo. O tempo no Paraná, como um todo, permanece sob a ação da massa de ar seca e aquecida que chegou na região nesta semana. “A tendência com isto é novamente a presença de calor, com temperaturas que se elevam bastante até o período da tarde”, aponta o Simepar.

LEIA TAMBÉM:

>> Quase metade das cidades do Paraná não registram mortes por covid-19 há um mês

>> Esquadrilha da fumaça faz sobrevoo em pontos turísticos de Curitiba neste sábado

Na próxima segunda-feira (23), o dia deve ser ainda mais quente em Curitiba. De acordo com a previsão, as temperaturas máximas devem chegar aos 30º C na capital. E, na terça-feira (24), aos 31º C. Conforme o Simepar, o tempo só deve começar a fechar um pouco na próxima quarta-feira (25).

Com o tempo seco, vale ressaltar que há alertas sobre risco elevado de incêndio no estado.

Litoral

Nas praias do Paraná, o fim de semana pode ter a presença de chuva fraca e isolada em algumas áreas. No sábado, a chance é menor, mas as temperaturas ficam um pouco mais frescas do que em Curitiba. Em Guaratuba, a máxima prevista para o dia é de 23º C, com mínima de 16º C.

No domingo, o tempo fica com sol entre nuvens e também pode chover no Litoral. As temperaturas devem variar entre 16º C e 25º C ao longo do dia. Segundo o Simepar, o tempo também volta a esquentar nas praias na segunda-feira, quando as máximas devem chegar aos 30º C.

Web Stories