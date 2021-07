O tempo segue gelado em Curitiba nesta quinta-feira (1.º) e teve geada nas primeiras horas da manhã. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima perto das 7h30 em Curitiba foi de 6,6º C. Assim como nos últimos dias, o sol aparece, mas as máximas não esquentam tanto por causa da presença de uma massa de ar polar no Paraná.

Em Curitiba, a meteorologia aponta uma variação térmica entre 6º C e 14º C. Já a temperatura mais fria do estado, nesta quarta-feira, foi em General Carneiro, no Sul do estado, com -0,2º C. Na região Norte, também houve registro de geada moderada.

A massa de ar polar que se estabeleceu em todo o estado, após a passagem de uma frente fria, tem deixado o ar mais seco e gelado. Por isso, não há previsão de chuva em praticamente todas as regiões.

Após dias de muito frio, geada e até chance de chuva congelada, Curitiba pode ter dias mais aquecidos a partir desta sexta-feira, com temperaturas entre os 8º e 18ºC. Já no final de semana, o tempo pode aquecer ainda mais. Com mínimas de 8º e máxima de 20º no sábado (03) e entre 10ºC e 16ºC no domingo. Não há previsão de chuva para os próximos dias.

E no litoral?

Nas praias, segundo o Simepar, o sol brilha desde as primeiras horas da manhã, mas não será suficiente para elevar muito as temperaturas. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os registros nos termômetros devem variar entre 8º C e 17º C.