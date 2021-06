O tempo em Curitiba segue com a presença de nebulosidade nesta quinta-feira (17) e a chegada da chuva deve ser gradativa até o fim de semana. O frio continua e, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), muitas nuvens se formam no Paraná nos próximos dias, com previsão de chuvas mais intensas para a capital no sábado (19). Já no Litoral as chuvas devem começar ainda nesta quinta.

Em Curitiba, o Simepar prevê uma variação nas temperaturas entre 9º C e 13º C nesta quinta. O sol ainda pode aparecer tímido, mesmo entre nuvens, mas a tendência é que ele cada vez mais se esconda com o aumento da umidade. É um sistema de alta pressão no oceano que favorece os ventos e a entrada da instabilidade atmosférica dos próximos dias. O sábado deve ser o dia com mais chuva na região Leste.

Litoral

Nas praias do Paraná, nesta quinta-feira, já há uma preocupação com o aumento da agitação do mar. Por causa da variação do tempo, tem alerta de mar agitado e a chuva já deve aparecer nas praias com um pouco mais de volume do que em Curitiba. As temperaturas também seguem mais baixas, assim como em Curitiba.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem se manter entre 11º C e 13º C.