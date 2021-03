O tempo deve seguir instável em Curitiba e região nesta terça-feira (16). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a última semana do verão será típica da estação na capital, com calor e chuvas isoladas. Há risco de pancadas mais fortes entre a tarde e a noite. No Litoral do Paraná também deve chover. Há alerta amarelo de temporal para Curitiba e Litoral.

Em Curitiba, nesta terça, as temperaturas devem variar entre 17º C e 31º C. Segundo a meteorologia, o dia tende a ser abafado, por causa da presença de uma massa de ar quente que predomina no Paraná. O Simepar aponta que a massa de ar quente favorece o rápido aquecimento em todos os setores. Temperaturas ficam acima dos 30°C em praticamente todas as cidades do estado. Entre a tarde e noite, áreas de instabilidade isoladas se intensificam, produzindo chuvas rápidas e mais fortes.

Litoral

Nas praias do Paraná, a atenção deve ser redobrada com a força das chuvas nesta terça-feira. Assim como na noite do domingo (14), há risco de chuvas intensas e rápidas na região. Segundo o Simepar, o calor também deve predominar no Litoral.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 20º C e 29º C. A sensação de abafado nessas áreas deve permanecer ao longo do dia.