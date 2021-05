O tempo segue estável e com sol em Curitiba e região nesta quarta-feira (26), mas sem geada. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná e só há condições atmosféricas para ocorrência de geadas no Sul e Sudeste do estado. No Sudoeste, Centro, Campos Gerais e Curitiba, o dia só amanhece com aquele friozinho.

+Atenção! Bandeira laranja é prorrogada em Curitiba, mas só até a próxima sexta-feira

Conforme aponta a meteorologia, a capital paranaense deve ter as temperaturas desta quarta variando entre 10º C e 22º C. O dia segue com o ar mais seco e as chuvas significativas só estão previstas para chegar no domingo (30). Até lá, segundo o Simepar, o sol prevalece, assim com a grande amplitude térmica, que equivale a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas.

Para se ter uma ideia, na terça-feira (25), a variação entre as máximas e as mínimas chegou a passar dos 20º C em Curitiba. Segundo a meteorologia, o fenômeno é comum nesta época do ano.

Litoral

Nas praias do Paraná, a quarta-feira também amanhece mais fria, para depois esquentar no período da tarde. Segundo o Simepar, a baixa umidade no Litoral deixa o dia com temperaturas amenas e sem chance de chuva. O sol predomina por lá.

De acordo com a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 10º C e 21º C. Isso indica que a previsão do tempo no Litoral será parecida com a da capital do estado.