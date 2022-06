A chegada de uma frente fria vai modificar o tempo em todo o Paraná. Depois da ilustre presença do sol, a chuva vai voltar à rotina dos paranaenses. Aliás, vai ser uma semana tipicamente curitibana, com calor e frio.

De acordo com o Simepar, a segunda-feira (6) em Curitiba vai ser de tempo bom, ou seja, semelhante ao que ocorreu no domingo (5). A máxima na capital pode chegar a 24°graus, com momentos de calor no período da tarde. Mas a ideia é deixar uma blusa por perto, pois ela vai ser útil já nos próximos dias.

Frente fria

Uma frente fria avança pelo Sul do país e chega no Paraná na terça (7), quando irá mudar as condições do tempo. Na capital, a chuva retorna e pode vir com maior intensidade, baixando a temperatura. Na terça, Curitiba pode ter mínima de 15°graus.

Litoral e interior

No Litoral, o tempo também vai seguir parecido com o de Curitiba. Para a segunda-feira, sol entre nuvens, com a máxima chegando aos 23°graus. Na terça, com a presença da frente fria, chuva e mínima de 17°graus.

Com a frente fria, a instabilidade atmosférica aumenta a partir das regiões oeste, sudoeste, centro-sul e sul. Em Foz do Iguaçu, na região oeste, a semana segue tendo a tendência de calor, frio e chuva. Para a segunda, sol durante grande parte do período com a máxima de 25°graus. Boa semana a todos!

