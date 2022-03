A Sanepar informa que nesta sexta-feira (4) um rompimento de cabo de energia elétrica provocado pelo temporal que caiu em Curitiba interrompeu a distribuição de água a partir dos reservatórios Bacacheri e Cajuru.

Pode faltar água nos seguintes bairros: Ahu, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê, São Lourenço, Cachoeira, Abranches, Hugo Lange, Juvevê, Alto da XV, Rebouças, Água Verde, Batel, Centro, Alto da Glória, Jardim Social, Cristo Rei, Prado Velho e Jardim Botânico.

+ Leia também: Temporal provoca alagamento, queda de árvores e desabamento em Curitiba

A previsão é que a normalização ocorra na manhã de sábado (5). A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

+ Leia mais: Domingo tem o famoso Churrasco do Pequeno Cotolengo; Saiba como comprar!

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br