Chuvas intensas e ventos com rajadas de 50 Km/h atingiram Curitiba na noite deste sábado (19), com início por volta das 19h. O temporal com raios e trovoadas, que de acordo com o Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CMGERD), resultou na precipitação acumulada de 1,2 mm na Estação Pluviométrica do CEMADEM, no Vista Alegre, assustou moradores de muitos bairros.

Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil de Curitiba às 20h30 deste sábado, as pancadas de chuvas foram regionalizadas, atingindo principalmente a região Sul da cidade. Nas redes sociais também há relatos de residências sem luz, em diferentes pontos da capital.

Sem desabrigados ou desalojados

Ainda de acordo com a Defesa Civil, até o momento da divulgação do boletim, foi registrada apenas uma solicitação relacionada a quedas de árvores ou de galhos em via pública, na Avenida Silva Jardim, no Água Verde. E não houve até aqui, registro de ocorrências pela Central de Operações da Guarda Municipal de Curitiba relacionadas à chuva. Também não houve registros de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

As equipes da Prefeitura informam que estão em atenção e alerta permanente para o atendimento a emergências e ocorrências. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) também está em constante monitoramento e alerta que chuvas regionalizadas e rajadas de vento poderão ocorrer ao longo da noite.

Em caso de emergência

Para pedir ajuda ou informar sobre uma situação de risco, os canais de atendimento as emergências são os telefones 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

