O tempo surpreendeu os curitibanos mais uma vez, na manhã desta segunda-feira (16). Após raios, trovoadas e chuva durante a madrugada, foi a vez do granizo em Curitiba. Sim. houve registro do fenômeno no bairro Cajuru, Uberaba e Jardim das Américas por volta das 8h25.

Além do Cajuru, houve registro de granizo também no Uberaba. O tempo em Curitiba está ganhando destaque nesta segunda-feira. Apesar do granizo, raios e trovões, a cidade está numa expectativa de temperaturas dignas de verão, com máxima de 29ºC na quinta-feira (19).

Segundo o Simepar, a formação deste fenômeno está associada às nuvens cumulonimbus, nuvens que têm grande desenvolvimento vertical. “Quando o ambiente atmosférico apresenta uma camada de ar quente e muito úmido próximo da superfície e ar seco e frio logo acima, pode haver formação de granizo. Essa condição de tempo foi/está sendo verificada desde o início da madrugada”, explicou o Simepar à Tribuna.

Alerta amarelo de chuva intensa

A região de Curitiba está sob alerta amarelo de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

