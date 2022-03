Com previsão do tempo para chuva que pode chegar a 43,1 mm e rajadas de ventos a 50 km/h, segundo o Simepar, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil mantém atenção a possíveis novos eventos com necessidade de atendimento à população, nesta quinta-feira (31).

A partir do Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos de Desastres, localizado na Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, a equipe da Defesa Civil mantém, de um lado, atenção aos canais de recebimento de solicitações da população, e de outro, comunicação contínua com as equipes distribuídas pelas diferentes localidades da cidade.

Essas equipes são coordenadas localmente pelas administrações regionais e são compostas por servidores de diferentes áreas municipais, como Meio Ambiente, Fundação de Ação Social (FAS), Superintendência de Trânsito (Setran) e Guarda Municipal.

No atendimento às ocorrências provocadas pela chuva com fortes ventos desta quarta-feira (30), foram mobilizados 300 servidores. O atendimento se concentrou em queda de árvores e galhos de grande porte com obstrução de vias.

Desde o início da tarde, equipes do setor de Arborização Viária da Secretaria Municipal do Meio Ambiente estavam nas ruas para o atendimento das ocorrências e solicitações da população, via Central 156,.

Balanço da última chuva

Em Curitiba, foram 108 pedidos para retirada de árvores e galhos, com 47 bairros da cidade atingidos. Com o solo molhado, ainda na manhã desta quinta a central de atendimento continuava registrando solicitações de retirada de galhos. A previsão é de que o serviço de rescaldo siga ao longo do dia.

Foram registrados, ainda, um desabamento, na Rua Josepha Mattoso, no Cachoeira, e a queda de uma placa grande de sinalização de trânsito, no bairro Guabirotuba, cujos reparos foram feitos por equipe da Setran.

A tempestade destelhou algumas casas na Regional Boa Vista. Foram registrados pedidos de fornecimento emergencial de lona por equipes da Guarda Municipal nas ruas Jornalista Ernesto de Pereira (Pilarzinho) e Paula Prevedelo Gusso (Barreirinha). Por toda a cidade, foram nove registros para fornecimento emergencial de lona. Também houve queda de árvores nas ruas Lory Lunardon (Boa Vista) e Adílio Ramos (Bairro Alto).

Na Regional Tatuquara, a força do vento derrubou árvores. Incidentes maiores foram registrados nas ruas Jornalista Emílio Zola Florenzano e Delegado Bruno de Almeida (Tatuquara).

No Sítio Cercado (Regional Bairro Novo), na Rua Doutor João Fleury da Rocha, em frente ao número 185, um galho de grande porte caiu com a força do vento e obstruiu a passagem de veículos. Na Rua Colomba Merlin, em frente ao Parque Lago Azul, no bairro Umbará, o temporal derrubou uma árvore de grande porte. Não houve feridos.

