A forte chuva que atingiu parte de Curitiba nesta sexta-feira (04) provocou estragos, quedas de árvore e pontos de alagamento. De acordo com o boletim de proteção da Defesa Civil, Curitiba recebeu por volta das 15 horas rajadas de vento de 71,3 km/h e precipitação acumulada de 93,4 mm.

As pancadas foram de forma localizadas e atingiram principalmente os bairros Cajuru, Jardim das Américas, Tarumã, Cristo Rei, Capão da Imbuia e Santo Inácio. No Cajuru, houve alagamento na Rua Vicente de Carvalho e equipes da Defesa Civil estão no local em atendimento.

Houve ainda oito solicitações de atendimento emergencial relacionado a queda de árvores ou galhos em via pública nos seguintes locais: Rua República Islâmica do Irã, no Jardim das Américas; Rua José Sikorki, no Santo Inácio; Rua Goiânia, no Cajuru; Rua Governador Roberto Silveira, no Cajuru; Rua Antônio Olívio Rodrigues, no Capão da Imbuia; Rua Alexandre Gusmão, no Tarumã; Rua Padre Germano Mayer, no Cristo Rei; e na Rua Monte Castelo, no Tarumã.

A Defesa Civil registrou uma queda de muro na Rua São José, no Cristo Rei. Informações preliminares são de que o muro desabou em cima de veículos. A situação está em atendimento pelas equipes.

Até o momento, não houve registros de pessoas desabrigadas e desalojadas.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, juntamente com as Administrações Regionais e suas equipes estão em constante monitoramento para as possíveis ocorrências.

Os canais de atendimento as emergêrgencias são os telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).